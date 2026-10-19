الاحتلال يهدم منشآت زراعية ويقتلع مئات الأشجار ويجرف أراضي شمال الخليل

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشآت زراعية، واقتلعت مئات الأشجار المثمرة، وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية في قرية شيوخ العروب شمال الخليل.

وذكر رئيس مجلس قروي شيوخ العروب عيسى عياد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت بهدم منشآت زراعية تشمل غرف زراعية وبئر مياه وجدران استنادية، إضافة إلى اقتلاع المئات من الأشجار المثمرة، وإتلاف مساحات من الأراضي المزروعة بالخضراوات، في منطقة "القنية" غرب القرية، تعود لعدد من العائلات.

وبين أن عمليات التجريف المستمرة منذ الصباح طالت أكثر من 10 دونمات، هدم كل ما عليها من منشآت زراعية، واقتلع أكثر من 300 شجرة مثمرة، ولا تزال أعمال التجريف مستمرة.

وأشار عياد إلى خوف الأهالي من أن استمرار أعمال التجريف سيؤدي إلى استيلاء الاحتلال على ما يقارب من 290 دونما من أراضي القرية في تلك المنطقة، كان قد أعلن عنها في وقت سابق على أنها أراضي دولة.

وقال: "إن هذه الاعمال تأتي على الرغم من امتلاكنا ما يكفي من الأوراق القانونية التي تنفي كونها أراضي دولة وتثبت ملكيتنا الخاصة لها، وأنه توجه شخصيا بما لديه من أوراق قانونية، كونه من أصحاب الأراضي التي يتم تجريفها، لمحكمة الاحتلال ولكن دون جدوى".