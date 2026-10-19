الاحتلال يعتقل متضامنين ومواطنين عقب اعتداء مستوطنين على مسافر يطا

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين واثنين من المتضامنين الأجانب عقب اعتداء للمستوطنين على منزل، واحتجاز الاحتلال عدداً من المعلمين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مستوطنين هاجموا محيط منزل المواطن مصعب ربعي في قرية التوانة بمسافر يطا، وأطلقوا أغنامهم في محيطه، قبل تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل المواطن ربعي، واثنين من المتضامنين الأجانب، كانوا يوثقون الاعتداء.

وفي سوسيا احتجزت قوات الاحتلال عددا من المعلمين والمعلمات أثناء توجههم الى عملهم في مدرسة سوسيا الأساسية، واعتقلت الأستاذ إسماعيل النواجعة واستولت على المركبة التي كانوا يستقلونها.

ما دفع باقي المعلمين الى السير على الاقدام مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة.