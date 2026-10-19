جمعية المرأة العاملة للتنمية تدعم 30 امرأة وشابة في طولكرم لتطوير مشاريعهن الإنتاجية وتعزيز مصادر دخلهن

وطن للأنباء: تعمل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على مساندة 30 امرأة وشابة في محافظة طولكرم لتطوير مشاريعهن الصغيرة والحفاظ على مصادر دخلهن، من خلال مشروع «تعزيز سبل العيش والصمود الاقتصادي للنساء في طولكرم»، الذي تنفّذه الجمعية بتمويل من مؤسسة «كفينا تل كفينا» السويدية .

ويمتد المشروع لعامين، حيث يستهدف 15 امرأة وشابة من صاحبات المشاريع سنوياً، مع إعطاء الأولوية للنازحات والمعيلات لأسرهن والشابات. وتتلقى المشاركات تدريباً في إدارة المشاريع وريادة الأعمال، إلى جانب تدريب فني يتناسب مع طبيعة أعمالهن، ودعم نفسي واجتماعي، ومنح صغيرة تساعدهن على تطوير الإنتاج وتحسين فرص تسويق منتجاتهن محلياً.

وينطلق المشروع من واقع النساء اللواتي يعتمدن على مشاريع صغيرة، غالباً ما تكون غير رسمية أو مشتركة، لتأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن في ظل الأزمات. لذلك، يولي اهتماماً للعمل الجماعي وتبادل الخبرات بين المشاركات، وفتح المجال أمامهن للتعاون في معالجة الصعوبات التي تواجه مشاريعهن.

ويساعد المشروع النساء على تحسين إدارة أعمالهن وزيادة فرص استمرارها وتحقيق دخل منها، مع مراعاة الممارسات البيئية السليمة في الإنتاج. كما يمنح الدعم النفسي والاجتماعي مساحة أساسية، لمساعدة المشاركات على التعامل مع الضغوط التي يواجهنها، وتقوية علاقات المساندة والتضامن بينهن.

ويشمل العمل أيضاً دعم صاحبات المشاريع للوصول إلى الأسواق وبناء علاقات مع الجهات الاقتصادية المعنية محلياً ووطنياً، حتى يتمكنّ من عرض منتجاتهن، وطرح احتياجاتهن بصورة جماعية، والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية.

ويأتي المشروع في إطار عمل الجمعية على تعزيز قدرة النساء على كسب العيش والمشاركة في الحياة الاقتصادية، وربط هذه الجهود بالدفاع عن حقوقهن وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.