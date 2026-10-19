بنك فلسطين يحصد جائزتين من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" للعام 2026

وطن للأنباء: حصد بنك فلسطين جائزتين من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (Middle East Investor Relations Association-MEIRA) للعام 2026، تقديراً لجهوده في تعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة، وتطوير منظومة علاقات المستثمرين وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، تمثّلتا بحصول البنك على "شهادة المعيار الفضي"، وفوز السيدة كاثرين حلتة، رئيسة دائرة علاقات المستثمرين، بجائزة MEIRA Champion” لعام 2026”، لدورها ومساهماتها المهنية في تطوير مجتمع علاقات المستثمرين وتعزيز ممارساته في المنطقة.

وجاء الإعلان عن الجائزتين خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وحفل توزيع جوائزها، الذي عُقد مؤخراً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليحتفي بالتميز والإنجازات في مجال علاقات المستثمرين، ويكرّم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير هذا المجال والارتقاء بممارساته، بحضور واسع من قيادات الشركات المدرجة، ومديري علاقات المستثمرين، وممثلي البورصات والمؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب نخبة من المختصين وصناع القرار من مختلف أسواق المنطقة.

وعبّر السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: ننظر إلى علاقات المستثمرين باعتبارها أكثر من قناة للتواصل؛ فهي جزء أساسي من بناء الثقة، وفهم توقعات المستثمرين، وربطها برؤية البنك وأدائه وتوجهاته المستقبلية. ويعكس هذا التقدير استمرار البنك في تبنّي سياسات راسخة في الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتطوير ممارسات مؤسسية واضحة ومسؤولة تجاه المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح، بما يعزز جودة القرار ويواكب تطور الأسواق وأفضل الممارسات العالمية.

وأعرب الشوا عن اعتزازه بما يمتلكه بنك فلسطين من كفاءات وخبرات مهنية قادرة على التميز والمنافسة والحضور على المستوى الإقليمي، مضيفاً بأن هذا التقدير يشكل انعكاساً لثقافة مؤسسية تقوم على الاستثمار في الإنسان والمعرفة، والتطوير المستمر، وتبنّي أفضل الممارسات. ونحرص على تحويل هذه الخبرات إلى قيمة مضافة تعزز جودة الأداء، وترسخ مكانة البنك وحضوره الإقليمي، وتسهم في تطوير القطاع المالي الفلسطيني والارتقاء بممارساته.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة بنك فلسطين في مجال علاقات المستثمرين، إذ ينتمي البنك إلى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط منذ عام 2012، ويواصل العمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصالح، بما يدعم الثقة المؤسسية ويرسّخ أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تمثّل جائزة MEIRA Champion لعام 2026 تقديراً لمساهمات البنك كمؤسسة مصرفية تقوم بواجبها تجاه الجهات ذات العلاقة، كما تثمل انجازاً للسيدة كاثرين حلتة في دعم مجتمع علاقات المستثمرين وتطويره، وتعكس في الوقت ذاته أهمية العمل الجماعي والتعاون بين فرق البنك المختلفة، والدور الذي يؤديه الزملاء في مختلف دوائره في تحقيق الإنجازات المؤسسية وتعزيز الأداء المهني.

وتشغل السيدة كاثرين حلتلة منصب رئيسة الفرع الفلسطيني لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط منذ عام 2023، بما يسهم في تعزيز حضور فلسطين ضمن مجتمع علاقات المستثمرين الإقليمي، ودعم تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية في هذا المجال.