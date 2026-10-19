سلطات الاحتلال تهدم منازل في قرى بالنقب

وطن للأنباء: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ثلاثة منازل في قرية أم نميلة المعروفة أيضًا باسم عرب الزيادنة، ومنازل أخرى في قرية أبو قرينات، مسلوبتي الاعتراف، شمال شرق مدينة رهط في النقب.

وتأتي عمليات الهدم في أم نميلة وأبو قرينات في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في القرى العربية بالنقب، وما تثيره من مخاوف لدى السكان بشأن مصير منازلهم وممتلكاتهم، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف المباني العربية بحجة البناء من دون ترخيص.

وكانت قرية أبو قرينات في النقب قد شهدت، أمس، عمليات هدم ذاتية، إذ أقدم مواطنون على إحراق ما تبقى من منازلهم ومنشآتهم، في محاولة لتجنب تنفيذ الهدم بواسطة الجرافات الإسرائيلية والغرامات المالية التي قد تصل إلى 60 ألف شيقل.

ويتركز جانب كبير من عمليات الهدم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف، التي يواجه سكانها أوامر هدم متكررة بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل عدم اعتراف بهذه القرى وغياب مخططات تتيح تنظيم البناء فيها.

وتقدر تقارير أن عشرات الآلاف من المواطنين العرب في النقب يعيشون في قرى غير معترف بها ويواجهون ظروفًا قاسية في مجالات السكن والبنية التحتية والخدمات.

ولا تقتصر سياسة هدم المنازل على النقب، إذ تواجه البلدات العربية في مختلف مناطق البلاد أزمة تخطيط ومسكن مزمنة.