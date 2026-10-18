الاحتلال يُوزّع إخطارات بالهدم على الشارع الالتفافي شرق جنين

وطن للأنباء: وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، إخطارات بالهدم على الشارع الالتفافي شرق جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال وزّعت إخطارات بالهدم على طول الشارع الالتفافي شرق المدينة.

وأوضحت أن إخطارات الهدم تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين المتضررين، وتضعهم أمام مخاوف من فقدان ممتلكاتهم، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن وبلدات في الضفة الغربية، فضلًا عن هدم منازل وتوزيع إخطارات بالهدم لعدد آخر.