"إعلام الأسرى" يكشف عن اعتداءات خطيرة وإهانة لكرامة الأسيرات في سجون الاحتلال

وطن للأنباء: كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، عن تصاعد الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة التي تنفذها قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات، والتي شملت المساس بكرامتهن وخصوصيتهن وخصوصاً الدينية.

وأوضح المكتب، في بيان، أنّ ضابطاً إسرائيلياً أقدم على نزع حجاب أسيرات لتفقد شعورهن، وعزل 17 أسيرة مع إجبارهن على فك ضفائرهن، لافتاً إلى أنّ قوات القمع أجبرت الأسيرات على الانبطاح لمدة ساعة، ثم أعادتهن إلى غرف ممتلئة بالغاز المسيل للدموع بعد الاعتداء عليهن بالضرب.

وأضاف البيان أنّ السجانين قاموا برش غاز الفلفل داخل غرفة تضم 15 أسيرة، ما تسبب بحالات تقيؤ لدى الأسيرات، ولا سيما بين الأسيرات المسنّات، حيث خرجت إحداهن محمولة وعجزت أخرى عن المشي.

كما تعمّد السجانون رش الغاز على الأسيرات داخل غرف الاستحمام، بينهن أسيرة حامل نُقلت إلى العيادة بعد تدهور حالتها الصحية.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بتدخلٍ عاجل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات، وضمان حماية خصوصيتهن وكرامتهن، وتوفير الرعاية الطبية للمصابات والحوامل والمريضات منهن.