الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة حتى الاثنين

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرا ارتفاع طفيف على درجات مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الإثنين: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب.