نقابة المحامين تختتم المسابقة الأولى للمرافعات الصورية وتعلن المراكز الثلاثة الأولى

وطن للأنباء: نظّمت نقابة المحامين، يوم الخميس الموافق ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦، المسابقة الأولى للمرافعات الصورية، التي افتتح أعمالها نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، في إطار جهود النقابة لتطوير مهارات المحامين والمحاميات في المرافعة وبناء الحجة القانونية، وتعزيز التدريب المهني التطبيقي.

وشهدت المسابقة تقديم ١٢ مرافعة في موضوعات القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني، أمام لجنة التحكيم، تنافس خلالها المشاركون في تحليل الوقائع، وتأصيل الدفوع، وتوظيف النصوص والمبادئ القانونية، وعرض مرافعاتهم ضمن الوقت المحدد.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من الزملاء: د. حاتم شاهين، داود درعاوي، د. إكرام حج مير، شيرين ادريس، د. أحمد الأشقر، أمير مشحور، ناصر الريس، وسام حماد، وليد فشافشة.

وعقب استكمال التقييم وتدقيق العلامات، أعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، حيث فازت المحامية إسلام صقر محمد تلاحمه بالمركز الأول، عن مرافعتها بعنوان: «قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وما يتصل بها من الآثار القانونية للاحتلال والعمليات العسكرية في إقليم أكاديا – أكاديا ضد مارينا».

وحصلت المحامية ماسة جاسر أحمد حليحل على المركز الثاني، عن مرافعتها بعنوان: «الدفاع المشروع بين حماية النفس وحدود المسؤولية الجزائية»، فيما حصل المحامي فارس شعبان حسين اسليم على المركز الثالث، عن مرافعته بعنوان: «أحكام بيع العقار خارج الدوائر المختصة بين صحة التراضي وجزاء البطلان».

وتشكّل المسابقة مساحة مهنية لتطوير مهارات المرافعة الشفوية والإقناع القانوني، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز دور المحامي في حماية الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ختام الفعالية، كرّم مجلس نقابة المحامين أعضاء لجنة التحكيم وكذلك أعضاء لجنة التدقيق التي تشكلت من الزملاء داود وعري، نواف حجاب، أيمن صوافطة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المسابقة، إلى جانب تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.