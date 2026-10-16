غارات جوية وسط قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان

وطن للأنباء: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية وقصفاً مدفعياً ونفذ تفجيرات جنوب لبنان، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا الحدودية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصوري في مدينة صور، مضيفة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وواديي صربين وزبقين، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال رشقات النيران بكثافة باتجاه الأودية والأحراج في بلدة صربين.

وفي مناطق النبطية، نفذت قوات الاحتلال تفجيرين كبيرين ومتزامنين في بلدتي كفرتبنيت، بمحيط المدرسة، وزوطر الشرقية باتجاه النبطية الفوقا، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة الجرمق في نطاق جزين وأطراف بلدة كفرشوبا.

وفي كفرشوبا، أفادت الوكالة بتوغل جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها دبابتان وعدد من الآليات، باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة، كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الخيام.