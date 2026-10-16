الاحتلال يعتقل شابين أثناء قطف الزيتون في برطعة بمحافظة جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين خلال قطفهما ثمار الزيتون في بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حقول الزيتون واعتقلت الشابين مراد ضرار وقيس ضرار من بلدة برطعة جنوب غرب جنين، أثناء قطفهما ثمار الزيتون في أرضهما.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار قوات الاحتلال في احتجاز المواطنين والتضييق عليهم أثناء موسم قطف الزيتون في محيط بلدة برطعة، ما يعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم وجني ثمارها، ويزيد من معاناتهم في ظل تكرار هذه الممارسات.