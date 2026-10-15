شركة إسرائيلية استخدمت إعلانات عبر الإنترنت لتنفيذ عملية تجسس واسعة النطاق

وطن للأنباء:قالت مجموعتان بحثيتان إن وكالة الإعلانات الإسرائيلية "ديسكفر-تك" تجسست على مستخدمي الإنترنت عبر شبكة واسعة من الإعلانات الإلكترونية استخدمتها لتتبع الأهداف واختراق الأجهزة.

ووفقا لتقريرين منفصلين لـ"سيتيزن لاب" الكندية و"كونفيانت" الأمريكية، منحت خدمات الشركة "كانديرو"، وهي شركة برمجيات تجسس إسرائيلية أدرجتها واشنطن على قائمتها السوداء، وشركات مراقبة أخرى، إمكانية الوصول إلى منصات إعلانية تديرها "غوغل" و"كومكاست" و"ياندكس" الروسية.

ووصلت إعلانات الشركة، التي غالبا ما تكون لمنتجات عادية مثل الهواتف وسماعات الأذن، إلى أكثر من 120 ألف موقع و75 ألف تطبيق، وكان المستخدمون الذين يزورونها يمكن تحديدهم وتتبعهم، مع محاولات أحيانا لاستخراج أرقام هواتف من بعض مستخدمي الهواتف الذكية، إذ يكفي تحميل الإعلان على موقع لحدوث التجسس.

وقالت المجموعتان إن بعض الإعلانات استُخدمت لزرع برمجيات تجسس من "كانديرو"، رغم أن "كونفيانت" قالت إن هذه الإعلانات كانت جزءا ضئيلا من الإجمالي، وقال جيروم دانغو من "كونفيانت" إن الشركة كانت تضخ 10 ملايين إعلان يوميا على الأقل، وإن ترتيبات مشاركة البيانات سمحت لها بتتبع أشخاص خارج نطاق إعلاناتها، مرجحا تأثر مئات الملايين من الناس بها.

وقال "سيتيزن لاب" إن برمجية تجسس قوية من "كانديرو" سُلمت عبر إعلانات الشركة واستُخدمت لاختراق 45 جهازا يعمل بنظام ويندوز في شبكة "الجزيرة" بين 2024 و2025، فيما لم ترد الأخيرة على طلب التعليق.

وأوضح دانغو أن الإعلانات الخبيثة عُرضت في شبكات حساسة، منها البنتاغون والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحكمة الجنائية الدولية، وإن مناطق مثل الأراضي الفلسطينية مشبعة بإعلانات الشركة، مما يمنحها رؤية كاملة للأنشطة الرقمية لدولة بأكملها، كما عرضت على مستخدمين في الأمم المتحدة و"الناتو" والمفوضية الأوروبية وحكومات أخرى، وفي شركات رقائق مثل "إنفيديا" و"سانديسك" و"برودكوم" و"ميكرون"، ومؤسسات إعلامية في المكسيك وإسرائيل وأوروبا.

وقد طردت "غوغل" الشركة من منصاتها الإعلانية بسبب انتهاك سياساتها، وعلقت "آي إيه بي يوروب" اعتمادها الأسبوع الماضي، وأزالتها شركة "بيزواكس" التابعة لـ"كومكاست"، فيما لم ترد "ياندكس" على طلب التعليق.

ويُنظر بشكل متزايد إلى المراقبة القائمة على الإعلانات كتهديد للأمن القومي، إذ قال "البنتاغون" إن قوات أمريكية في مناطق حرب استُهدفت ببيانات موقع جمعتها شركات تقنية الإعلانات ووسطاء البيانات.