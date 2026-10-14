دوري أبطال أوروبا: برشلونة يكتسح غلطة سراي وأتلتيكو يهزم يونايتد وبايرن يتعادل

وطن للأنباء: تعثر بايرن ميونيخ الألماني بتعادله مع مضيفه فيكينغ النرويجي 3-3 الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما مني إنتر الإيطالي بهزيمة جديدة أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4.

في المقابل، حقق برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان وأرسنال الإنكليزي انتصارات مهمة.

بايرن يتفادى الهزيمة أمام فيكينغ

وجد بايرن نفسه متأخرا بهدفين سجلهما الأسترالي جاني ستينسنس (2) وبيتر كريستيانسن (38)، قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني.

وسجل الإنكليزي هاري كاين هدفين في الدقيقتين 54 من ركلة جزاء و60، وأضاف الكولومبي لويس دياس الثالث (71).

لكن طرد الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 73 منح أصحاب الأرض أفضلية عددية استغلوها لإدراك التعادل عبر البديل هيرمان هاوغن في الدقيقة 90.

ورغم إهداره الفوز، حافظ فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة عشرة تواليا في مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة أولى لفيكينغ.

إنتر يتلقى خسارته الثانية أمام كلوب بروج

وعلى ملعب سان سيرو، تلقى إنتر هزيمته الثانية في المسابقة، بعدما خسر أمام كلوب بروج 3-4، إثر سقوطه افتتاحا أمام ريال مدريد 1-2.

وكان الألماني-الإيطالي نيكولو تريسولدي نجم اللقاء بتسجيله ثلاثية للفريق البلجيكي في الدقائق 30 من ركلة جزاء و63 و74.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدفين لإنتر (44 و81)، لكن روميو فيرمان أضاف الهدف الرابع للضيوف (87)، قبل أن يقلص البديل العاجي أنج-يوان بوني الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

برشلونة ينتفض وأتلتيكو يزيد متاعب يونايتد

وفي إسطنبول، حقق برشلونة فوزه الثاني تواليا بتغلبه على مضيفه غلطة سراي 4-1، رغم تأخره بهدف الروسي أليكسي باتراكوف (28).

وأدرك البرتغالي جواو كانسيلو التعادل (43)، قبل أن يمنح فيرمين لوبيس (50) والإنكليزي أنتوني غوردون (53) التقدم للفريق الكاتالوني، فيما اختتم البديل الألماني كريم أدييمي الرباعية (65).

أما أتلتيكو مدريد، فحقق فوزه الأول في المسابقة بإسقاط ضيفه مانشستر يونايتد 2-0.

وافتتح بابلو باريوس التسجيل بعد 47 ثانية فقط من البداية، قبل أن يعزز البديل النيجيري أديمولا لوكمان النتيجة (79)، مستفيدا من التفوق العددي عقب طرد الفرنسي ليني يورو في الدقيقة 74.

وواصل يونايتد بذلك نتائجه المخيبة، بعدما دخل المواجهة دون فوز في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات.

أرسنال يحقق فوزه الثاني وفياريال يهزم نابولي

وفي لندن، تغلب أرسنال على ضيفه ليل الفرنسي 3-0، محققا انتصاره الثاني بعد فوزه الافتتاحي على نابولي.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عبر الهولندي يوريين تيمبر (64) وإيبيريتشي إيزي (67) وبوكايو ساكا (71).

بدوره، قلب فياريال الإسباني تأخره أمام نابولي إلى فوز 3-1، بعدما افتتح الكوسوفي أمير رحماني التسجيل للفريق الإيطالي (8).

ورد أصحاب الأرض بثلاثية سجلها الجورجي جورج ميكاوتادزه (23) والأوروغوياني سانتياغو مورينو (26) والبديل الكندي تاني أولواسيي (86).