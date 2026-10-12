البنك الوطني راعياً ماسياً لمعرض طولكرم الرابع "بنعمرها" دعماً للاقتصاد المحلي والمنتج الوطني

وطن للأنباء: يواصل "البنك الوطني" دوره في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، من خلال رعايته الماسية لمعرض طولكرم الرابع "بنعمرها"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة طولكرم في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، خلال الفترة من 12 إلى 15 تشرين الأول 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وبحضور رسمي واقتصادي واسع.

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرص البنك الوطني على دعم المنشآت المحلية، وتعزيز حضور المنتجات والصناعات الفلسطينية، والمساهمة في المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع والأعمال وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويشكّل معرض "بنعمرها" منصة اقتصادية مهمة تجمع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يعزز فرص التعاون التجاري ويدعم المنتج الوطني.

ويعرض البنك الوطني في جناحه مجموعة من خدماته ومنتجاته المصرفية، مع التركيز على تلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بحملاته وعروضه المصرفية، بما يعزز تواصله المباشر مع الزوار، ويدعم أصحاب المشاريع والأعمال المحلية.

وتعكس الرعاية الماسية للمعرض التزام البنك الوطني بمواصلة دوره كشريك فاعل في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتمكين المشاريع الفلسطينية، بما يدعم بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على الصمود والنمو.