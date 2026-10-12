محكمة الاحتلال ترفض استئنافات 12 أسيرًا إداريًا

وطن للأنباء: رفضت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي الاستئنافات التي تقدم بها محامو عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مؤكدةً تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقهم.

وشملت قرارات الرفض قائمة تضم 12 أسيراً إدارياً، وهم:

أسيد مازن حلاوة

نصوح عبد العزيز أبو سعدة

عبد صالح طقاطقة

علاء أحمد طوالبة

حمزة عبد الوهاب طحاينة

سعدي حاتم طبنجة

سليمان عبد الحي العجلوني

مؤمن محمد عويسي

عمر محمد كميل

قيس مازن سعدي

أيمن فيصل بركات

عبد المنعم إياد رحال

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة القضاء العسكري للإسرائيلي الممنهجة في الإبقاء على الاعتقال الإداري وتثبيته بحق المئات من الأسرى الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة.