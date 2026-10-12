الجامعة العربية الأمريكية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يفتتحان دورة المدربين الدولية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي

وطن للأنباء: افتتح رئيس الجامعة العربية الأمريكية، الدكتور براء عصفور، فعاليات دورة المدربين الدولية لكرة القدم (AFC C-Coaching Course)، التي تنظمها كلية علوم الرياضة ودائرة المنشآت الرياضية في الجامعة، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والمعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف تطوير الكفاءات التدريبية الفلسطينية والارتقاء بالمستوى الفني والمعرفي للمدربين وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وجرى افتتاح الدورة في حرم الجامعة بمدينة جنين، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية علوم الرياضة الدكتور عدي دراغمة، ومدير المنشآت الرياضية الأستاذ أسامة السعدي، إلى جانب المحاضرين الفلسطينيين الآسيويين الدكتور جمال بشارة والكابتن عبد الناصر بركات، ممثلي الاتحادين الفلسطيني والآسيوي لكرة القدم، ومجموعة من الطلبة والخريجين وأفراد المجتمع المحلي والرياضيين السابقين المشاركين في الدورة.



وأكد الدكتور عصفور، في كلمته الافتتاحية، أهمية تنظيم هذه الدورة المتخصصة بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مشيرا إلى أن اعتمادها من الاتحاد الآسيوي يمنحها قيمة مهنية، ويتيح للمشاركين الاستفادة من برنامج تدريبي يستند إلى معايير دولية، بإشراف محاضرين ومدربين فلسطينيين يمتلكون خبرات معتمدة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن مشاركة الكفاءات الفلسطينية في تدريب أبناء شعبها تعكس قدرة الإنسان الفلسطيني على الوصول إلى مواقع متقدمة في المجال الرياضي، والمساهمة في بناء جيل جديد من المدربين المؤهلين، رغم التحديات والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وشدد عصفور على أن الجامعة العربية الأمريكية تولي القطاع الرياضي اهتماما كبيرا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتوفير مرافق رياضية بمواصفات دولية، تشمل ملعب كرة القدم الدولي، والصالة الرياضية الدولية، والمسبح نصف الأولمبي.

وأكد استعداد الجامعة لاستضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز دورها في دعم الحركة الرياضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب عميد كلية علوم الرياضة الدكتور عدي دراغمة عن تقديره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للقطاع الرياضي، مؤكدا أهمية بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير قدرات الطلبة والخريجين واللاعبين والمدربين الفلسطينيين.



وأوضح دراغمة أن الدورة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يوفر للمشاركين فرصة لاكتساب المعرفة الفنية والمهارات التطبيقية اللازمة للعمل في مجال التدريب، ويعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الرياضي.

بدوره، نقل المحاضر الآسيوي والمدرب الدولي الكابتن عبد الناصر بركات تحيات الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مشيدا باهتمام الجامعة بالقطاع الرياضي وبمرافقها التي أسهمت في تعزيز حضورها الرياضي.

وأشار إلى أن وجود مدربين فلسطينيين يعملون على المستوى الدولي يعكس تطور الكفاءات الوطنية وقدرتها على تجاوز التحديات والمشاركة في مواقع متقدمة.

وأوضح بركات أن الدورة معتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأن اجتيازها يؤهل الخريجين لقيادة فرق ضمن المستوى الثالث، وفق متطلبات الاعتماد المعمول بها، مثمنا جهود الجامعة والاتحاد وكل الجهات التي أسهمت في تنظيمها وإنجاحها.

من جهته، بين مدير المنشآت الرياضية في الجامعة الأستاذ أسامة السعدي أن الدورة تستمر من 12 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ببرنامج مكثف يجمع التدريب النظري والتطبيقي، وتهدف إلى تطوير الكفاءات التدريبية لدى طلبة كلية علوم الرياضة وخريجيها والمدربين واللاعبين، ورفع مستوى أدائهم الفني والمعرفي بما يواكب أحدث المعايير الدولية.

وأكد السعدي أن تنظيم هذه الدورة يشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجامعة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وترسيخ دور الجامعة في خدمة المجتمع الرياضي، وتأهيل كوادر فلسطينية قادرة على الإسهام في تطوير كرة القدم ورفع مستوى التدريب في فلسطين.