وطن تطلق مع 6 مؤسسات إعلامية استبيانا لتحديد أولويات التغطية الصحفية وقضايا المواطنين

رام الله – وطن للأنباء: أطلقت شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع ست مؤسسات إعلامية فلسطينية مستقلة، استبيانا مشتركا لاستطلاع آراء المواطنين بشأن القضايا التي تشغلهم وتمس حياتهم اليومية، وتحديد الموضوعات التي تستحق مزيدا من الاهتمام في التغطية الصحفية، في مبادرة تسعى إلى جعل أولويات الجمهور مدخلا لتوجيه العمل الإعلامي وإنتاج تقارير أكثر ارتباطا باحتياجات المجتمع.

ويأتي الاستبيان، الذي ينفذ بالتعاون مع مشغل فلسطين للصحافة، تحت عنوان "صوتك يصنع قصتنا | استبيان الأولويات والتغطية الإعلامية"، بمشاركة مؤسسات إعلامية من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، بهدف توسيع مشاركة الجمهور في تحديد القضايا التي ينبغي أن تحظى بحضور أكبر في الأجندة الإعلامية.

ودعت المؤسسات المشاركة المواطنين إلى تعبئة الاستبيان والتعبير عن آرائهم وأولوياتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب، والتعرف إلى القضايا التي تشغلهم، والأسئلة التي يبحثون عن إجابات لها، وتطلعاتهم للمستقبل.

وأكدت أن المبادرة تتيح مساحة للاستماع إلى الجمهور وفهم نظرته إلى الواقع الفلسطيني وتحدياته، بما يساعد على تطوير التغطية الصحفية لتكون أكثر التصاقا بتجارب المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، بدلا من الاكتفاء بتناول القضايا من زاوية المؤسسات الإعلامية وحدها.

وستُستخدم إجابات المشاركين في إعداد ونشر تقارير صحفية تستند إلى الأولويات التي يحددها الجمهور، بما يعزز حضور قضايا المواطنين في المحتوى الإعلامي، ويوسع مشاركتهم في تحديد الموضوعات التي تستحق المتابعة والمعالجة الصحفية.

وأوضحت المؤسسات أن الاستبيان قصير ولا يتطلب ذكر الاسم، حفاظا على خصوصية المشاركين وتشجيعا لهم على التعبير عن آرائهم بحرية.

ويمكن المشاركة في الاستبيان من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

وتضم المبادرة، إلى جانب شبكة وطن الإعلامية، منصة سين 48، وشبكة فلسطين الإخبارية (PNN)، وإذاعة وتلفزيون كل الناس، وراديو وتلفزيون البلد، وإذاعة زمن FM، وإذاعة صوت الشعب FM.

وتندرج المبادرة في إطار تعاون بين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المستقلة لتعزيز مشاركة الجمهور في العمل الصحفي، وتطوير محتوى يعكس القضايا التي تمس حياة الناس وأولوياتهم وتطلعاتهم.