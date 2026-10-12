البنك العربي يدعم جمعية مرضى الفشل الكلوي

وطن للأنباء: قدم البنك العربي دعمه لجمعية مرضى الفشل الكلوي بهدف تمكين الجمعية من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للمرضى والتخفيف من الأعباء الصحية والمعيشية التي يتحمّلها مرضى الفشل الكلوي يوميًا. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام البنك العربي بالمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المرضى.

وأكّد الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، أن دعم هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية البنك في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي يعمل فيها، من خلال دعم المؤسسات التي تقدّم خدمات حيوية للفئات الأكثر احتياجاً وفي مقدمتها القطاع الصحي، والمساهمة في المبادرات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين حياة الأفراد. مشيراً إلى أن مرضى الفشل الكلوي يواجهون تحديات صحية ومعيشية مستمرة، الأمر الذي يجعل من دعم الجهات التي ترعاهم مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات.

من جهته، أعرب الدكتور سمير خياط، رئيس جمعية مرضى الفشل الكلوي، عن تقديره للبنك العربي على هذا الدعم، والذي يمثل إضافة نوعية لجهود الجمعية في خدمة المرضى وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها وتخفيف الأعباء عنهم، مثمناً هذا التعاون مع البنك ودوره في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس التزامه بإحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.