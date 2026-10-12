للتخفيف من أعباء التنقل… طواقم مصلحة مياه محافظة القدس في الميدان لتسهيل تقديم الخدمات والوصول إلى المواطنين في قرية رمون

وطن للأنباء: في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، تتواجد طواقم دائرة خدمات المشتركين في مصلحة مياه محافظة القدس في قرية رمون، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز تقديم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق والتعاون مع مجلس قروي رمون و ضمن جهود المصلحة المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، والاستجابة لاحتياجاتهم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة.

وتتقدم مصلحة_مياه_محافظة_القدس بالشكر والتقدير إلى مجلس قروي رمون على تعاونه ومساندته لطواقم المصلحة، وتسهيل عملها بما يسهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

مستمرون معكم… وخدمتكم مسؤوليتنا.