مستوطنون يطوّقون تجمعين بدويين شرق القدس بالأسلاك الشائكة

وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، مساء يوم الأحد، على إحاطة تجمعي المهتوش والتبنة البدويين، الواقعين شرقي القدس المحتلة بالقرب من منطقة الخان الأحمر، بالأسلاك الشائكة، في خطوة تهدف إلى فرض حصار عليهما وتقييد حركة المواطنين والرعاة، وقطع التواصل بين التجمعين.

وأفادت محافظة القدس، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق اعتداءات متواصلة تستهدف التجمعين، تشمل قطع الطرق وإغلاقها، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وتخريب خطوط المياه، وكتابة شعارات عنصرية بالقرب من التجمعات، بما يضيّق الخناق على السكان ويهدد وجودهم في أراضيهم.

وأضافت المحافظة أن إحاطة التجمعين بالأسلاك الشائكة تحدّ من حركة المواطنين والرعاة، وتتيح للمستوطنين توسيع نطاق تحركاتهم، في إطار ممارسات تستهدف التجمعات البدوية وتهدد بتهجير سكانها.

وتتعرض التجمعات البدوية في محيط القدس والأغوار لاعتداءات وإجراءات تضييق تمسّ سبل عيش سكانها، ولا سيما الرعي والوصول إلى مصادر المياه والمراعي، وتواجه التجمعات الفلسطينية فيها مخاطر متزايدة تتعلق بالهدم والتهجير القسري وتقييد التوسع العمراني.