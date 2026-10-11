الأهلي يحسم القمة بهدفين في مرمى الزمالك

وطن للأنباء: حسم فريق الأهلي قمة كرة القدم المصرية أمام غريمه التقليدي الزمالك بالفوز عليه بهدفين دون رد مساء الأحد في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، ونجح بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 39 من تسديدة محمد هاني.

وانتفض الزمالك في الشوط الثاني، بعد نشاط ملحوظ من لاعبه شيكو بانزا، وكاد الزمالك أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة، لولا تألق حارس الأهلي مصطفى شوبير.

وعند الدقيقة 80، عزز منصف بقرار تقدم "المارد الأحمر" بتسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة في صدارة الدوري المصري بشكل مؤقت في إنتظار نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المقررة الاثنين، فيما تجمد رصيد الزمالك "حامل اللقب" عند 13 نقطة بالمركز الثالث.