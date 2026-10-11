جامعة النجاح الوطنية تتربع على قمة التميز البحثي الفلسطيني لعام 2026 وتستحوذ على أكثر من 40% من علماء فلسطين المدرجين ضمن أفضل 2% عالمياً

واصلت جامعة النجاح الوطنية ترسيخ ريادتها الأكاديمية والبحثية على المستويين الوطني والدولي، محققةً إنجازاً علمياً جديداً بتصدرها المؤسسات الفلسطينية من حيث عدد الباحثين المدرجين ضمن قوائم أفضل 2% من علماء العالم لعام 2026، وفق البيانات المنشورة عبر منصة TopSciNet، والمستندة إلى قاعدة البيانات البحثية التي أعدها باحثون من جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر العالمية Elsevier.



وأظهرت النتائج أن جامعة النجاح الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من الباحثين المدرجين ضمن القائمة الفلسطينية، سواء في تصنيف التأثير البحثي خلال العام الواحد (Single-Year Impact)، أو تصنيف التأثير البحثي التراكمي طوال المسيرة العلمية (Career-Long Impact)، لتؤكد مجدداً مكانتها بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية المنتجة للمعرفة والبحث العلمي في فلسطين.



أكثر من 40% من علماء فلسطين المتميزين بحثياً من جامعة النجاح

بحسب البيانات المنشورة لعام 2026، بلغ عدد باحثي جامعة النجاح الوطنية المدرجين في قائمة التأثير البحثي السنوي 21 باحثاً من أصل 49 باحثاً على مستوى فلسطين، أي نحو 40.8% من إجمالي الباحثين المدرجين.

وبذلك، تحتل الجامعة المرتبة الأولى فلسطينياً بفارق كبير عن الجامعات الفلسطينية الأخرى.



وفي تصنيف التأثير البحثي التراكمي طوال المسيرة العلمية، ضمت القائمة 9 باحثين من جامعة النجاح الوطنية، بما يعادل نحو 34.6% من إجمالي 26 باحثاً على مستوى فلسطين، محافظةً بذلك على المركز الأول فلسطينياً.



ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة في ضوء الطبيعة التنافسية لهذه القوائم العالمية، التي تستند إلى مؤشرات علمية مرتبطة بالاستشهادات البحثية وتأثير الإنتاج العلمي، مع مراعاة مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي تقيس تأثير الباحثين في مجالات تخصصهم.



باحثو جامعة النجاح المتصدرون لقائمة التأثير البحثي السنوي لعام 2026

ضمت قائمة الباحثين العشرة الأوائل في الجامعة، وفق ترتيب التأثير البحثي السنوي، كلاً من:

1. الأستاذ الدكتور وليد صويلح – الطب العام والباطني.

2. الأستاذ الدكتور سائد زيود – علم الأدوية والصيدلة.

3. الأستاذ الدكتور علي بدوي – الفيزياء التطبيقية.

4. الأستاذ الدكتور نضال جرادات – علم الأدوية والصيدلة.

5. الأستاذ الدكتور محمد هواش – الكيمياء العضوية.

6. الأستاذ الدكتور إسماعيل وراد – الكيمياء غير العضوية والنووية.

7. الأستاذ الدكتور تامر الخطيب – الطاقة.

8. الأستاذ الدكتور وجيه ضاهر – التربية والتعليم.

9. الأستاذ الدكتور رمزي شواهنة – طب الأعصاب وجراحة الأعصاب.

10. الأستاذة الدكتورة سماح الجابي – علم الأدوية والصيدلة.



ويعكس هذا التنوع حضور باحثي الجامعة في مجالات علمية متعددة، تشمل العلوم الطبية والصيدلانية، والفيزياء، والكيمياء، والطاقة، والعلوم التربوية، بما يعزز الطابع الشامل والمتعدد التخصصات للتميز البحثي في الجامعة.



تسعة باحثين من الجامعة ضمن تصنيف التأثير البحثي التراكمي طوال المسيرة العلمية

أما في تصنيف التأثير البحثي التراكمي (Career-Long Impact) لعام 2026، فقد ضمت قائمة جامعة النجاح الوطنية، الباحثين الآتية أسماؤهم وفق ترتيب ظهورهم في التصنيف:

1. الأستاذ الدكتور وليد صويلح – الطب العام والباطني.

2. الأستاذ الدكتور سائد زيود – علم الأدوية والصيدلة.

3. الأستاذ الدكتور سمير خضير – الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات.

4. الأستاذ الدكتور تامر الخطيب – الطاقة.

5. الأستاذ الدكتور علي بدوي – الفيزياء التطبيقية.

6. الأستاذ الدكتور نضال جرادات – علم الأدوية والصيدلة.

7. الأستاذ الدكتور إسماعيل وراد – الكيمياء غير العضوية والنووية.

8. الأستاذة الدكتورة أنسام صوالحة – علم الأدوية والصيدلة.

9. الأستاذة الدكتورة سماح الجابي – علم الأدوية والصيدلة.



ويمثل ظهور هذه الكوكبة من الباحثين في قائمة التأثير التراكمي دلالة على استمرارية الإنتاج البحثي وتأثيره العلمي الممتد عبر سنوات من العمل الأكاديمي، وليس فقط خلال فترة زمنية قصيرة.



إنجاز يعزز حضور البحث العلمي الفلسطيني عالمياً

ويأتي هذا التقدم ليؤكد قدرة جامعة النجاح الوطنية على المنافسة العلمية في المحافل الدولية، رغم التحديات الاستثنائية التي يواجهها قطاع التعليم العالي الفلسطيني، ويسلط الضوء على جهود باحثي الجامعة في إنتاج المعرفة العلمية ونشر الأبحاث في المجلات الدولية وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.



كما يعكس هذا الإنجاز أهمية الاستثمار المستمر في البحث العلمي، ودعم الباحثين، وتعزيز جودة المخرجات البحثية، وتطوير الشراكات الدولية، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع والنهوض بالمعرفة والابتكار.



وتؤكد جامعة النجاح الوطنية اعتزازها بباحثيها المتميزين، وتقديرها لإنجازاتهم العلمية التي تسهم في رفع اسم الجامعة وفلسطين في التصنيفات والمؤشرات البحثية العالمية، وتجدد التزامها بمواصلة توفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والإنتاج العلمي المؤثر.



للاطلاع على النتائج:

صفحة جامعة النجاح الوطنية في TopSciNet

التصنيف الفلسطيني لعام 2026 – Single-Year

التصنيف الفلسطيني لعام 2026 – Career-Long