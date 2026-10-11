الاحتلال يعقد جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا الثلاثاء

وطن للأنباء: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في خطوة تؤكد استمرار استخدام هذا الإجراء التعسفي القائم على ما يُسمى بـ"الملف السري"، والذي يحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة أو معرفة التهم الموجهة إليهم.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى، يوم الأحد، قائمة بأسماء 30 أسيرًا سوف تُعقد لهم جلسات تثبيت إداري يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، وهم:

1. محمود إبراهيم إسماعيل سعودي

2. رامي إبراهيم محمد احدوش

3. محمد عبد الغني تيسير سلام

4. عصام أحمد أسعد زبلح

5. محمود عبد الكريم البيطاوي

6. محمد جهاد شاكر مشة

7. همام مهنا حسن فطافطة

8. أحمد علي محمد قرعان

9. محي الدين أحمد خليل لعمور

10. جابر أحمد جابر حمادة

11. جاسر حسين عبد الله حمادة

12. أحمد هاني إبراهيم صومان

13. عبد الله منير حسني خواجة

14. حازم زاهر عمر عاصي

15. أيمن محمد حسن الرشايدة

16. عمرو محمود جمعة أبو الرز

17. مجدي عبد القادر عويدات

18. شريف بسام توبة

19. يامن وليد سعيد جلامنة

20. ضرار أحمد إبراهيم عمرو

21. صهيب عصام محمد أبو سمرة

22. طلال إياد سعيد حجاج

23. فارس وسام عطاالله أفغاني

24. مصطفى سميح جودت كرمة

25. فارس فتحي حسين طعمة

26. حسن محمد تيسير علاونة

27. عبد الرحمن محمد أبو جمهور

28. طارق علي حسين علي

29. أنس جمال إبراهيم عيسة

30. أدهم تحسين أحمد شولي