مقتل 12 شخصاً وإصابة المئات في هجوم على مطار الرياض

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة هجوم جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، إلى 12 قتيلاً و309 مصابين.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله في محافظة الخرج، بعد ساعات من إعلانه سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة.

وفي بيان صدر الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً، بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة، جراء الهجوم على مطار الملك خالد الدولي عصر السبت.

وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية يجري حصرها، بعدما أعلنت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

من جانبها، قالت جماعة أنصار الله إن هجومها على مطار الرياض يأتي في إطار قرارها فرض حظر على الملاحة الجوية السعودية، محذرة من أن الهجمات قد تشمل مطارات أخرى، في مقدمتها مطار جدة، إلى جانب منشآت اقتصادية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم ، بأنه "غير مقبول"، وقال إنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إنه سيتخذ قراراً "سريعاً" بشأن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى السعودية في توجيه ضربات ضد جماعة أنصار الله في اليمن.