تقارير أمريكية: إيران حافظت على جزء كبير من قدرتها على إنتاج الصواريخ والمسيرات

وطن للأنباء: أكد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، أن إيران حافظت على جزء كبير من قدرتها على إنتاج الصواريخ والمسيرات.

وجاء في التقرير: "إيران حافظت على جزء كبير من قدرتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة على الرغم من ثمانية أشهر من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مما سمح لها بتجديد مخزونها من الأسلحة".

وأضاف التقرير: "إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للسفن، بينما تواصل روسيا أيضا تزويدها بالصواريخ".

ورفض البيت الأبيض مرارا هذا التقييم، وأصر على أن القدرات العسكرية لإنتاج الأسلحة في إيران قد دمرت.

وتقدّر مصادر غربية أن إيران، رغم الضربات الواسعة، نجحت في الحفاظ على جزء كبير من مخزونها من الصواريخ الباليستية، إلى جانب صواريخ مضادة للسفن.

وبحسب هذه المصادر، تستطيع طهران تجديد مخزوناتها من السلاح والذخيرة في وقت قصير. في المقابل، يصر البيت الأبيض على أن الضربات ألحقت أضرارا بالغة بالقدرات العسكرية الإيرانية، لكن مصادر غربية تحذر من أن الوقف المؤقت للقتال يتيح لإيران إعادة تأهيل منظومتها التسليحية.