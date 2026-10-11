الجامعة العربية الأمريكية وجمعية أبناء رام الله تبحثان توسيع مشروع الأطراف الصناعية في عامه الثاني

وطن للأنباء: بحثت الجامعة العربية الأمريكية وجمعية أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية سبل تطوير مشروع الأطراف الصناعية وتوسيع نطاق خدماته خلال عامه الثاني، استكمالا للشراكة القائمة بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور بممثلَي الجمعية الدكتور فايز شامية والسيدة آمال شامية.

وجرى اللقاء بحضور الأستاذ الدكتور محمد آسيا، نائب رئيس الجامعة في حرم رام الله، والأستاذ وليد أبو سمرة، مدير مصنع الأطراف الصناعية في الجامعة، حيث ناقش الجانبان نتائج السنة الأولى من المشروع الذي ينفذ بدعم وتمويل من جمعية أبناء رام الله، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، وإمكانية توسيع نطاق خدماته للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين في مختلف محافظات الوطن.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور أهمية البناء على ما تحقق خلال السنة الأولى من المشروع، والعمل بالشراكة مع جمعية أبناء رام الله على تطويره وتوسيع نطاق خدماته مستقبلا، في ظل الاحتياج المتزايد لخدمات الأطراف الصناعية والتأهيلية في فلسطين، وارتفاع تكلفتها وما يترتب عليها من أعباء مالية على المرضى وذويهم.

وأشار أ. د. محمد آسيا إلى أن المشروع يعكس توجه الجامعة نحو توظيف إمكاناتها وخبراتها لخدمة المجتمع، من خلال شراكات فاعلة تسهم في توفير خدمات نوعية للفئات الأكثر احتياجا، مثمنا الدور الذي تقوم به جمعية أبناء رام الله في دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في فلسطين.

من جانبه، أوضح الأستاذ وليد أبو سمرة المصنع مجهز بأحدث الآلات والتقنيات المتخصصة، ويضم سبعة أقسام تغطي مختلف مراحل تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، إلى جانب طاقم طبي متخصص يتولى تشخيص الحالات وتحديد الأطراف والأجهزة المناسبة لكل مريض وتصنيعها وفق أسس طبية وفنية دقيقة، مشيرًا إلى دور المصنع في التدريب العملي لطلبة تخصص الأطراف الصناعية وتأهيلهم مهنيا.

بدوره، أشاد الدكتور فايز شامية بما حققه المشروع خلال عامه الأول وبالمستوى المهني للخدمات التي تقدمها الجامعة، موضحا أن دعم الجمعية يتيح للمستفيدين الحصول على منح تغطي ما يصل إلى 70% من قيمة الطرف الصناعي، بما يخفف العبء المالي عن المرضى ويمكّن عددا أكبر منهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها.

وأكد حرص جمعية أبناء رام الله على مواصلة دعم المشاريع التي تحقق أثرا حقيقيا ومستدامة في حياة المواطنين، وخاصة المشاريع ذات البعدين الصحي والإنساني، وأهمية مواصلة التعاون مع الجامعة وتطوير المشروع بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين منه.

وفي ختام اللقاء، كرّم رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور الدكتور فايز شامية تقديرا لجهوده ودور جمعية أبناء رام الله في دعم مشروع الأطراف الصناعية ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني.