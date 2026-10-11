البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم لقاءات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وطن للأنباء: تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، واستمراراً لحملة التوعية التي أطلقها البنك تحت شعار "لا تؤجلي..افحصي وطمنينا"، نظم البنك لقاءاتٍ توعوية داخلية للموظفات وذلك بالشراكة مع مختبرات بروفيشينال الطبية التخصصية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وهدفت اللقاءات التوعوية - التي قدمتها طواقم مختبرات بروفيشينال التخصصية - لتعزيز الوعي لدى الموظفات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودور ذلك في المساعدة على العلاج ونجاحه.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، د. عماد السعدي، إن اللقاءات التوعوية تأتي انطلاقاً من الحرص على صحة الزميلات داخل أسرة البنك والتأكيد على أن الاستثمار في صحة الإنسان ورفاهيته لا يقل أهمية عن الاستثمار في التطوير المهني وبناء القدرات.

وأضاف السعدي: "ننظر إلى موظفاتنا باعتبارهن جزءاً أساسياً من مسيرة النجاح والتميز التي يحققها البنك، لذلك نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تعزز جودة الحياة والصحة الجسدية والنفسية، وتساهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية التي تهم المرأة بشكل خاص".

وأكد السعدي أن الكشف المبكر يظل أحد أهم عوامل زيادة فرص العلاج والتعافي من سرطان الثدي وأن الوعي هو الخطوة الأولى للوقاية، وأن كل معلومة صحيحة يتم اكتسابها اليوم قد تسهم في حماية حياة إنسانة، مقدماً شكره لإدارة وطواقم مختبرات بروفيشينال التخصصية على تعاونهم وحرصهم على المساهمة الفاعلة في عملية التوعية.

بدورها، أكدت أخصائية الطب المخبري وممثلة مختبرات بروفيشينال في اللقاءات غدير علاونة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد من أكثر الوسائل فعالية في رفع فرص العلاج والشفاء، مشيرةً إلى أن الوعي الصحي والالتزام بالفحوصات الدورية يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المرض.

وأضافت علاونة أن اللقاءات التوعوية ركزت على تزويد المشاركات بالمعلومات العلمية الصحيحة حول عوامل الخطورة والأعراض التي تستدعي الانتباه، إلى جانب التعريف بآليات الفحص الذاتي وأهمية مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة في الوقت المناسب، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المرأة وسلامتها.

يشار إلى أن البنك كان قد أطلق في بداية شهر أكتوبر حملة توعوية شاملة حول سرطان الثدي شملت جهوداً توعوية للجمهور عبر منصات البنك ووسائل الإعلام والإذاعات المحلية بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية داخلية للمساهمة في رفع الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.

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