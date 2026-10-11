إصابة خمس مواطنات بحالات اختناق أثناء قطفهن الزيتون في يتما

وطن للأنباء: أصيبت خمس مواطنات، بينهن مسنة، اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههن، أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن إسعاف بلدة قبلان تعامل مع خمس حالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الأراضي التي كانت المواطنات يقطفن الزيتون فيها في شمال البلدة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههن.

وفي تطور لاحق، أجبرت قوات الاحتلال المواطنات على مغادرة الأراضي؛ بحجة وقوعها في المناطق المصنفة (ج).

وشهدت قريتا المغير وعين يبرود، شرق رام الله، منذ ساعات صباح اليوم، اعتداءات نفذها مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، تخللها سرقة ثمار الزيتون ومعدات زراعية.