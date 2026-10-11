مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من أراضي المغير شمال شرق رام الله

وطن للأنباء: سرق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، ثمار الزيتون من أراضي السهل الشرقي في قرية المغير، شمال شرق رام الله، في أحدث حلقة من سلسلة اعتداءات على الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين استهدفوا محصول الزيتون في السهل الشرقي للمغير، بالتزامن مع اعتداءات مماثلة طالت قرى فلسطينية أخرى خلال موسم القطاف.

وتتكرر هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الاستهداف للمزارعين؛ ففي 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي المغير بحماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات أثناء محاولة الأهالي التصدي لهم.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت تسجيل 19 اعتداءً استهدف قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم في التاسع من الشهر الجاري، شملت سرقة المحاصيل وإحراق الأشجار والاعتداء على المواطنين.

وأكدت أن المستوطنين نفذوا 628 اعتداءً خلال آب/ أغسطس الماضي، تركز العدد الأكبر منها في محافظة رام الله والبيرة بواقع 157 اعتداءً.