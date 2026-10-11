مستوطنون يستولون على مركبة ويسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية في عين يبرود

وطن للأنباء: استولى مستوطنون، اليوم الأحد، على مركبة تابعة للمجلس القروي في قرية عين يبرود شرق رام الله، وسرقوا أكياسا من ثمار الزيتون، ومعدات زراعية كانت بداخلها، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في القرية، واستولوا على المركبة، وسرقوا محتوياتها.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهدت الضفة الغربية يوم أمس تصعيدا في اعتداءات المستوطنين، حيث جرى رصد وتوثيق 18 اعتداء في تسع محافظات، هي: رام الله والبيرة، ونابلس، وسلفيت، وقلقيلية، والخليل، وأريحا، والقدس، وطولكرم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون، واجبارهم على ترك أراضيهم، والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، واحتجاز مواطنين وسرقة المحاصيل والمركبات ومعدات القطاف، ومهاجمة المنازل وهدم جدار، وتخريب الأشجار.