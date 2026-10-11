اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم الأحد، وشنت حملات مداهمة واعتقال

في محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مواطنين من بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: إياد حسني ناصر، وعصام فقهاء، من مخيم نور شمس، ومحمود رياض فريج، ومحمد غانم وهم من ضاحية شويكة شمالا، وإسلام محمد أبو سماحة، ومصطفى عودة من الحي الجنوبي بالمدينة، وعلاء شاهين من ضاحية ارتاح، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت لؤي الزنديق، ومنير عبد الله عمر، عقب دهم منزليهما في مخيم نور شمس، ومن بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من المحافظة .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد منير إسماعيل عبد الرحمن (21 عاما) من مخيم عايدة، ومروان سعيد عساكرة ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة جنين، فيما أُصيب مواطن بجروح متوسطة، خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت الشاب محمد نزال، وهو أسير محرر، عقب تسللها إلى منطقة الخلة في البلدة ومداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب يزن شاويش، وهو من بلدة عقابا، ويسكن في قباطية.

وأفاد إسعاف بلدية قباطية باستلام مصاب من داخل المنزل الذي جرى مداهمته، ووصفت حالته بالمتوسطة، قبل نقله إلى مستشفى جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: الشاب إبراهيم السعدي من حي حليمة السعدية، وأمجد السعدي من جبل أبو ظهير، وخطاب عبد الكريم السوقي من شارع جنين-نابلس، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوبا، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، قبل أن تعتقل المواطن أحمد سلاطنة.

وفي السياق، أعلنت مديرية تربية وتعليم قباطية عن تأجيل موعد دوام المدارس في بلدة قباطية جنوب جنين حتى الساعة 9 لهذا اليوم.