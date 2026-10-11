الاحتلال يغلق مداخل قرية مادما جنوب نابلس

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل القرية، ومنعت الدخول إلى القرية او الخروج منها، في خطوة تزيد من معاناة المواطنين وتقيّد حركة تنقلهم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي للقرية، والطريق الواصل بين مادما بورين، والطريقين ما بين عصيرة القبلية والقرية.

وبناءً على تعليمات مدير عام التربية والتعليم جنوب نابلس، الأستاذ سامر الجمل، ونظرًا لإغلاق مداخل بلدة مادما وإغلاق بوابة بورين، تقرر تحويل دوام اليوم إلى مهمات تعليمية في مدارس بورين ومادما وعصيرة، على ان يكون وجاهيا يوم الاربعاء الموافق 14/10/2026.