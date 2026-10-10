ترامب: ربما نشارك بالضربات على الحوثيين

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بأن إدارته تدرس إمكانية المشاركة في توجيه ضربات ضد الحوثيين، وذلك عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت أعياناً مدنية في السعودية، معرباً عن استيائه من تلك الاعتداءات.

واكد ترامب للصحفيين، قبيل مغادرته إلى مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي للمشاركة في تجمع انتخابي، إن إدارته قد تتخذ قراراً بالمشاركة، مضيفاً أن واشنطن علمت للتو بالهجوم الأخير، وأنها ستدرس الأمر وتتخذ قراراً سريعاً.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، عصر السبت، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما تتواصل الجهود لحصرها.

وأوضحت الهيئة تعليق العمليات التشغيلية في المطار بشكل مؤقت، لإتاحة المجال أمام تقييم الأضرار والتأكد من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن المستجدات ستُعلن لاحقاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد محاولات الحوثيين شن هجمات على مناطق داخل السعودية خلال الأسابيع الماضية، في وقت أعلنت فيه الدفاعات الجوية التصدي لهذه المحاولات، بالتزامن مع استمرار المواجهات في اليمن بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين.