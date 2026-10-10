قوات الاحتلال تقتحم دير دبوان وبرقا ومدينة قلقيلية

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة دير دبوان وقرية برقا شرق رام الله، ومدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير دبوان وقرية برقا المجاورة لها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية ، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في شارع الواد، وأطلقت قنابل الصوت في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.