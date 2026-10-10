غارة وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

وطن للأنباء: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، غارة جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت بمحافظة النبطية.

وأوضحت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف محيط بلدتي حداثا وبرعشيت، وواديي السلوقي والحجير في محافظة النبطية.

وأشارت إلى تعرض أطراف بلدتي ميفدون وكفرتبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي مركز، فيما استهدف قصف مماثل بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

وذكرت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والبلدات المجاورة شرقي لبنان.

ويأتي ذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 4386 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و413 آخرين، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت بيروت و"تل أبيب" في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.