استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في مدينة غزة وإصابة امرأة في خان يونس

وطن للأنباء: استُشهدت طفلة، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن امرأة أُصيبت برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.