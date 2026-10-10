إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال منزل شرقي المغير

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، صباح السبت، جراء استهداف منزل بقنابل الغاز شرقي المغير شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المواطنين أُصيبوا بحالات اختناق، جراء استهداف قوات الاحتلال منزل لعائلة أبو عطا بقنابل الغاز في المنطقة الشرقية من قرية المغير.

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والمتطوعين من الوصول إلى المنزل، ما أعاق تقديم المساعدة للمصابين والتعامل مع حالات الاختناق.

ويشكل استهداف المنازل بقنابل الغاز ومنع الطواقم الطبية والإسعافية من الوصول إلى المصابين خطرًا على سلامة المواطنين، ويستدعي ضمان وصول الإسعاف والطواقم المختصة إلى الحالات الطارئة دون عوائق.

ومنذ صباح اليوم، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم على المواطنين والمزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في عدة قرى برام الله، ما أدى لاصابة صحفي والعشرات بالاختناق.