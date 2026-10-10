الاحتلال يواصل حصار "الرأس الأحمر" في الأغوار الشمالية منذ 25 يومًا

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار تجمع "الرأس الأحمر" في الأغوار الشمالية منذ نحو 25 يومًا.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال تواصل حصار تجمع "الرأس الأحمر" جنوب طوباس، وتمنع إدخال صهاريج المياه المخصصة للأهالي ومواشيهم منذ نحو 25 يومًا.

وأشارت إلى أن القوات أجبرت عائلة فلسطينية على الرحيل قسرًا عن أرضها، في ظل استمرار التضييق على سكان التجمع وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناتهم ويهدد سبل عيشهم، ولا سيما تربية المواشي.

وأكدت المنظمة أن استمرار منع وصول المياه يشكل ضغطًا متزايدًا على الأهالي ومواشيهم، ويهدد استقرار السكان في أراضيهم.