نسيم قبها يكتب لوطن: عقلنة التعليم في فلسطين: استراتيجيات الصمود ورهانات البديل في زمن اللااستقرار

وطن للأنباء: حين يصبح السؤال التربوي سؤالا وجوديا:

في فلسطين، لا يكون التعليم مجرد خدمة تدار، بل فعل حضور وهوية ومقاومة. وحين يتقلص عدد أيام الدوام الوجاهي، وتتباين البنية التحتية والاكتظاظات وكفاءة الكادر التعليمي ، وقدرته على الوصول والصمود ، بين مدرسة في المدينة وأخرى في التجمع البدوي أو القرية المهمشة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس: "كيف ندير الأزمة؟" بل: "كيف نعقلن التعليم في قلب الأزمة؟"

العقلنة هنا ليست ترفا أكاديميا، بل تحول فلسفي في طريقة التفكير: من رد الفعل إلى الفعل الاستراتيجي، ومن إدارة الطوارئ إلى بناء منظومة قادرة على التنفس داخل اللايقين. إنها، في جوهرها، تمرد على منطق الضرورة الذي يريد للتعليم الفلسطيني أن يبقى رهينة ظروفه، ودعوة إلى صياغة شرط تربوي جديد يحول القيد إلى منطلق.

أولا: تفكيك المشهد — ما الذي يحدث فعلا؟

لفهم الحاجة إلى العقلنة، لا بد من تشريح الواقع بعيدا عن الخطاب العاطفي:

1. تقلص الدوام الوجاهي ليس مجرد "فقدان أيام دراسية"، بل هو تفكيك بطيء للنسيج المدرسي كفضاء للتنشئة الاجتماعية والهوية الجماعية. المدرسة في فلسطين ليست مكانا للتلقين، بل مختبرا للانتماء. وحين تغيب، لا يغيب الدرس فقط — بل يغيب الطقس الاجتماعي الذي ينتج المواطن والرفيق والصديق.

2. التباينات في البنية التحتية ليست مسألة لوجستية، بل انتهاك لعدالة الفرص. حين تفتقر مدرسة إلى مختبر أو إنترنت، بينما تمتلك أخرى كل ذلك، فإننا لا نتحدث عن فجوة رقمية فحسب، بل عن فجوة في الحق. والعقلنة تقتضي هنا الاعتراف بأن العدالة التعليمية ليست ترفا بل شرط مشروعية لأي استراتيجية وطنية.

3. الفاقد التعليمي المتراكم ليس مجرد أرقام، بل هو فاقد سيادي: جيل قد يفتقد أدواته المعرفية في مواجهة تحديات المستقبل. والأخطر من الفاقد المعرفي هو الفاقد الوجداني: طالب يفقد إحساسه بأن التعليم يحميه، أو بأن المدرسة مكان يستحق التعلق به.

ثانيا: جوهر العقلنة — من الارتجال إلى المنظومة

العقلنة التربوية التي أدعو إليها تقوم على أربعة أعمدة:

1. عقلنة الاستراتيجية لا الأدوات

لا تكفي المنصات الرقمية ولا الحصص التعويضية. المطلوب استراتيجية وطنية مرنة تحدد الأولويات، وتوزع الموارد بعدالة، وتبني خططا بديلة لكل سيناريو محتمل: تصعيد، إغلاق، تقلص. الاستراتيجية العقلانية هي التي تفترض الأسوأ ولا تفاجأ به، وتحول الاستعداد إلى ثقافة مؤسسية.

2. عقلنة المنهاج لا كمية المحتوى

حين تقل الأيام، لا يكون الحل في ضغط المنهاج، بل في إعادة هندسته: ما المعرفة الجوهرية؟ ما المهارات التي لا تحتمل التأجيل؟ العقلنة تعني الجرأة على الحذف، لا الخوف من النقص. إن المنهاج المثقل بكم لا يدرس هو وهم تربوي يمنح إحساسا زائفا بالإنجاز.

3. عقلنة دور المعلم لا تحميله

المعلم الفلسطيني هو خط الدفاع الأول، لكنه يحمل ما لا يحتمل. العقلنة تعني تمكينه بالتدريب، والدعم النفسي، والاستقلالية المهنية — لا تعاطفا موسميا. إن أي إصلاح لا يبدأ من المعلم هو بناء على رمل.

4. عقلنة البديل لا تقديسه

التعليم الرقمي ليس حلا سحريا. في سياق يعاني انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت وعدم التحكم فيه ، قد يكون أداة تعميق للفجوة لا جسرا لها. العقلنة تعني توطين التكنولوجيا في سياقها الفلسطيني، لا استيرادها جاهزة. والسؤال الفلسفي هنا: هل نوظف التكنولوجيا لنعلم أفضل، أم نعلم أسوأ بسرعة أكبر؟

ثالثا: فلسفة الصمود — التعليم كفعل وجودي

ما يميز التجربة الفلسطينية أن التعليم فيها لم يكن يوما خدمة محايدة، بل كان دائما فعلا سياسيا بامتياز. كل يوم دراسي ينجز هو انتصار على محاولات المسخ والتجهيل. وكل مدرسة تبنى في قرية مهددة هي إعلان بقاء.

لكن الصمود، في قراءته الفلسفية العميقة، ليس انتظارا سلبيا لنهاية الأزمة، بل إبداع يومي لبدائل تحافظ على جوهر التعليم: التفكير النقدي، الهوية، الانتماء، والمهارات الحياتية. والصمود الحقيقي ليس أن نبقى، بل أن نتحول — أن نعيد تعريف أنفسنا كفاعلين تربويين لا كمتلقين لسياسات الآخرين.

من هنا، فإن أي عقلنة للتعليم يجب أن تنطلق من فلسفة الصمود لا من منطق الضحية. الفارق بينهما جوهري: منطق الضحية ينتظر التعويض، وفلسفة الصمود تنتج البديل.

رابعا: رهانات البديل — بين الضرورة والمخاطر

لا يمكن إنكار أن التعليم المدمج أصبح ضرورة. لكن العقلنة تقتضي الاعتراف بمخاطره:

· خطر تعميق الفوارق الاجتماعية: من يملك الإنترنت والأجهزة ليس كمن لا يملك.

· خطر تحول التعليم إلى استهلاك: المنصات قد تنتج متلقين لا مفكرين، وتستبدل الحوار بالتمرير، والتساؤل بالتحميل.

· خطر انفصال المدرسة عن المجتمع: المدرسة كفضاء اجتماعي لا يعوض رقميا. فالمعرفة ليست معلومة فقط، بل علاقة إنسانية.

لذا، فإن العقلنة تعني بناء نموذج فلسطيني هجين: يوظف التكنولوجيا حيث تضيف قيمة، ويبقي الوجاهي حيث يكون ضرورة وجودية. والهجنة هنا ليست تلفيقا، بل حكمة تربوية توازن بين الممكن والمثلى.

خامسا: استشراف المستقبل — نحو نظرية تربوية فلسطينية أصيلة

أخطر ما يواجه التعليم في فلسطين ليس نقص الأيام الوجاهية، بل غياب نظرية تربوية فلسطينية أصيلة تعقلن هذا الواقع بدل استيراد حلول جاهزة من سياقات مختلفة.

الاستشراف هنا لا يعني التنبؤ، بل بناء القدرة على التكيف الواعي. ونحن أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة:

السيناريو الأول: استمرار اللااستقرار. وفيه يصبح التعليم المدمج ضرورة لا خيارا، وتصبح العقلنة شرط بقاء. المطلوب هنا منظومة مرنة لا تنهار حين تتغير الظروف.

السيناريو الثاني: انفراج سياسي هش. وفيه قد يستدرج النظام التعليمي إلى العودة إلى "الطبيعي" دون إصلاح، فيخسر ما راكمه من دروس الأزمة.

والعقلنة تقتضي هنا تثبيت الابتكار لا التخلي عنه.

السيناريو الثالث: تحول جذري. وفيه تبنى منظومة تربوية جديدة على أسس فلسفية واضحة: العدالة، الهوية، التفكير النقدي، والمرونة. وهذا هو السيناريو الذي يجب أن نعمل من أجله الآن، لا أن ننتظره.

إن العقلنة دعوة إلى الجرأة الفكرية: أن نفكر تعليمنا بأنفسنا، من داخل تجربتنا، بلغة تشبهنا. أن نبني منظومة لا تنتظر نهاية اللااستقرار، بل تبدع داخل اللااستقرار.

التعليم كجوهر مشروع التحرر

فالتعليم في فلسطين ليس ترفا في زمن الأزمة — بل هو جوهر مشروع التحرر. وعقلنته ليست خيارا — بل هي شرط بقاء واستمرار ونهضة.

حين تعقلن التربية، يصبح الصف ساحة وطن، والمعلم ضمير أمة، والطالب مشروع مستقبل لا يهزم. وحينها فقط، ندرك أن التعليم الفلسطيني لم يكن يوما ضحية لظروفه، بل كان دائما صانعا لظروفه — حتى في أحلك اللحظات.