هدد بتوسيع نطاق مواجهة السفن المخالفة .. الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة تحمل الغاز المسال حاولت عبور مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة عملاقة تحمل الغاز البترولي المسال، تُدعى "إن في سان شاين" (NV Sunshine)، وتعود إلى شركة "ناتويت"، قالت إنها كانت تعتزم عبور مضيق هرمز عبر المسار غير القانوني جنوب المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع في غرفة المحركات ونظام الدفع.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، إن رجالها يتولون إدارة مضيق هرمز، تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة، واستجابة لمطلب الشعب الإيراني فرض السيادة على المضيق.

وأضاف البيان أن القوات البحرية الإيرانية لم تسمح، ولن تسمح، بوجود جيوش "المعتدين" في المنطقة، مؤكدا أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات من العدو لعرقلة إدارة المضيق.

وحمّل الحرس الثوري الإيراني الجيش الأميركي المسؤولية المباشرة عن الحوادث وتصاعد التوتر في حركة النقل البحري، مهددا بتوسيع نطاق مواجهة السفن المخالفة لتشمل أي سفينة تعبر من ممر غير مصرح به في أنحاء المنطقة، وليس مضيق هرمز وحده.

وقالت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، وفق ما نقلته قناة "الميادين"، إن الجيش الأميركي يتحمل مسؤولية وقوع مثل هذه الحوادث نتيجة تدخله، وخداعه شركات الشحن والتأمين، ودفع رشاوى ضخمة، بحسب تعبيرها.

وحذرت من أن استمرار التدخلات الأميركية سيؤدي إلى تزايد الحوادث المؤسفة يوما بعد يوم، مؤكدة أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي تنخدع بما وصفته بـ"المعتدين الأميركيين"، وعلى جميع السفن التابعة للشركات المخالفة.

وشدد الحرس الثوري على أن مواجهة السفن المخالفة لن تقتصر، اعتبارا من الآن، على مضيق هرمز، بل ستشمل أي سفينة تعبر من ممر غير مصرح به في أنحاء المنطقة، مؤكدا أن إنزال العقوبة بأي سفينة مخالفة سيكون أمرا مؤكدا.