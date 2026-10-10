مستوطنون يهاجمون مزارعين خلال قطف الزيتون في برقا غرب رام الله ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية برقا غرب رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ومنعوهم من استكمال القطاف.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة «خلة علي»، الواقعة بين القرية وبلدة دير دبوان المجاورة، واعتدت على المزارعين، وهددتهم بعدم العودة إلى أراضيهم لاستكمال قطف الزيتون.

ويأتي الاعتداء بعد أيام من إحراق مستوطنين منزلا في القرية، تقطنه أسرة مكونة من خمسة أفراد، في سياق اعتداءات متكررة تستهدف منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، إلى جانب محاولات اقتحام القرية وترويع سكانها.

وفي أحدث المعطيات، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الجمعة، 19 اعتداء نفذها مستوطنون بحق قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم، شملت إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت.

وسجل المستوطنون خلال الشهر الماضي 647 اعتداء، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها نابلس بـ342 اعتداء، والخليل بـ272، وجنين بـ202، وبيت لحم بـ187، وطولكرم بـ152، والقدس بـ149 اعتداء.

كما أظهرت معطيات الهيئة أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزروعات خلال آب/أغسطس 2026 طالت 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون، ما يلحق أضرارا واسعة بالقطاع الزراعي ويهدد مصادر رزق المزارعين الفلسطينيين.