السعودية تعلن مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين في هجوم لأنصار الله استهدف مطار الملك خالد بالرياض

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة أشخاص من جنسيات مختلفة، جراء هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، يوم الخميس، أحدهما طال مرافق المطار والآخر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن العمليات التشغيلية في المطار استؤنفت، وأن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها، فيما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية المدعومة سعوديا، تركي المالكي، تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ قال إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تستخدمها لتهديد الأمن الإقليمي.