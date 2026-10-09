هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 19 اعتداء للمستوطنين منذ صباح اليوم

وطن للأنباء: سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء نفذها مستوطنون منذ صباح اليوم الجمعة، استهدفت قاطفي الزيتون والأراضي الزراعية والمواطنين ومركباتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشملت إحراق مركبة واقتلاع عشرات أشجار الزيتون وسرقة محاصيل ومواش، وفق معطيات الرصد والتوثيق الأولية المستندة إلى البلاغات الميدانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاعتداءات شملت إحراق مركبة خلال هجوم على المزارعين في بلدة تل، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في قصرة، ومهاجمة قاطفي الزيتون في جوريش وبيتا والناقورة وبيرزيت ودير بزيع وفرعتا، إلى جانب إطلاق الرصاص في دير بلوط وإصابة مزارع في كفر الديك.

وأضافت أن مسنة أصيبت في بيرين شرق الخليل، بعدما أطلق مستوطنون كلابهم على المزارعين، فيما سرق مستوطنون أغناما في عين قينيا، واعتدوا على مواطن وطفله وسرقوا مركبتهما في يبرود، بالتزامن مع اعتداءات استهدفت مركبات في سردا والريحان.

وأدانت الهيئة هذه الاعتداءات، مؤكدة أن تكرارها، بمشاركة قوات الاحتلال أو تحت حمايتها في عدد من المواقع، يعزز بيئة الإكراه التي تستهدف منع الفلسطينيين من الانتفاع بأراضيهم ودفعهم إلى تركها.

وشددت على أن استهداف موسم الزيتون يمس حق الفلسطينيين في الأرض والعمل والأمان، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية المزارعين ومحاسبة المعتدين ومن يوفر لهم الحماية، وتعزيز الحضور الشعبي والمؤسسي في الأراضي المهددة، وإسناد أصحابها خلال موسم القطاف.