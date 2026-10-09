ارتفاع عدد القوائم إلى 11 قائمة.. تسجيل قائمة "وطن للمستقلين" بقيادة د. حسن خريشة و"تجمع الكل الفلسطيني" بقيادة د. بسام القواسمي

رام الله – وطن للأنباء – ارتفع عدد طلبات الترشح المقدمة للانتخابات التشريعية لعام 2026 إلى 11 طلبا، عقب تسلم لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الجمعة، طلبي ترشح جديدين من قائمتي "وطن للمستقلين" بقيادة د. حسن خريشة، و"تجمع الكل الفلسطيني" بقيادة د. بسام القواسمي.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت طلبي الترشح الجديدين، ليرتفع بذلك إجمالي طلبات الترشح المقدمة للانتخابات التشريعية إلى 11 طلبا حتى الآن.

ويترأس قائمة "وطن للمستقلين" الدكتور حسن خريشة، فيما تقود قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" الدكتور بسام القواسمي.

وبذلك، يرتفع عدد القوائم التي تقدمت بطلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة عام 2026 إلى 11 قائمة