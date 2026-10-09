مصادر ايرانية: انفجارات إثر اصطدام ناقلات نفط بألغام في الممر الجنوبي لمضيق هرمز

وطن للأنباء: أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، نقلا عن مصادر، بأن ناقلات نفط اصطدمت بألغام في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما أسفر عن انفجارات قوية.

وقالت الوكالة: "دوت عدة انفجارات قوية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، نتيجة اصطدام ناقلات مخالِفة بألغام". ويُطلق وصف "المخالِفة" في إيران على السفن التي تحاول عبور المضيق دون إذن من طهران.

ولم تحدد الوكالة عدد السفن التي تعرضت للانفجارات، ولم تورد أي تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لا يحق لأي قوى من خارج المنطقة الوجود في مضيق هرمز وممارسة التهديد والتدخل فيه. ووصف المضيق بأنه خط أحمر استراتيجي لإيران، مؤكدا أن أي تهديد يصدر عن المعسكر الأمريكي-الصهيوني سيواجه باليقظة ووحدة القيادة والاستعداد الشامل.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإسلامي، محمد رضا نقدي، قد أعلن في وقت سابق أن طهران تعتزم إغلاق مسارات الملاحة "غير القانونية" في مضيق هرمز، أي تلك التي لم تنسق معها.

كما أشار المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، في 30 سبتمبر، إلى أن طهران تسعى عبر عمليات القصف إلى عرقلة عبور السفن الصغيرة في المضيق. وأكد أن مرور "400 إلى 500 برميل من النفط" لا يعني أن هرمز مفتوح.