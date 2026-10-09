مستوطنون يحرقون مركبة في بلدة تل ويهاجمون المزارعين في عدة قرى وبلدات

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبة في قرية تل جنوب غرب نابلس، وهاجموا المزارعين في قرى المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرى تل، جنوب غرب نابلس، وجماعين وقصرة وبيتا وأوصرين جنوبا، وسبسطية وبيت امرين شمال غرب نابلس، وبيت فوريك وبيت دجن شرقا.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا مركبة تعود للمواطن حمزة أحمد أسعد يامن من قرية تل، كما ألقى جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت في قصرة، ما أدى إلى اندلاع النيران في الأراضي هناك.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت أصحاب الأراضي من قطف الزيتون من أراضيهم.