الاحتلال يستولي على مركبة وجرارين زراعيين وكميات من الأعلاف جنوب الخليل

وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مركبة وجرارين زراعيين وكميات من الأعلاف، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للمواطن محمد علي أبو عرام تستخدم في نقل طلاب مدرسة "الفخيت" من وإلى منازلهم في مناطق جنبا والحلاوة والمركز.

كما استولت تلك القوات على جرارين زراعيين للشقيقين خليل ومحمد يونس أبو عرام من خربة الفخيت بمسافر يطا، واستولت كذلك على حمولتها من الأعلاف.