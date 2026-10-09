مستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد مهند الحلبي شمال رام الله

رام الله – وطن للأنباء – حطم مستوطنون مسلحون، صباح اليوم الجمعة، النصب التذكاري للشهيد مهند الحلبي على طريق الريحان شمال رام الله، خلال اقتحامهم المنطقة الواقعة بين قرية سردا وحي الريحان، في سياق حملة تستهدف النصب التذكارية وصروح الشهداء في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة، ونفذوا جولات استفزازية في الشوارع، وألقوا الحجارة على مركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم، قبل إلحاق أضرار بالنصب التذكاري للشهيد مهند الحلبي.

ويأتي الاعتداء في ظل حملة يشنها المستوطنون وجنود الاحتلال على النصب التذكارية وصروح الشهداء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.