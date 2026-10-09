البنتاغون يعلن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود عام 2009 مباشرة عبر الإنترنت

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس أن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصا في هجوم على قاعدة فورت هود العسكرية عام 2009، سيُبث مباشرة عبر الإنترنت، بعدما أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن تنفيذ الحكم سيكون علنيا.

وقال مسؤول في البنتاغون، طالبا عدم كشف هويته، إن "الإعدام سيُبث مباشرة عبر الإنترنت"، مشيرا إلى أن التفاصيل ستُعلن لاحقا.

وكان هيغسيث قد أكد في مقطع مصور نشره البنتاغون الخميس أن تنفيذ الحكم سيكون متاحا للمشاهدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، خلال مقابلة مع المؤثر اليميني جاك بوسوبيك على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، إن حسن "سيُعدم رميا بالرصاص على أيدي فرقة من الجنود"، مضيفا "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدته، وأن يكون علنيا".

وشدد هيغسيث على ضرورة أن يدرك الناس أن "هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق حسن، في خطوة ستجعل إعدامه، في حال تنفيذه، الأول الذي ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961.

هجوم أوقع 13 قتيلا

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، فتح نضال حسن، النار داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود، في هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم 12 جنديا، وإصابة نحو 30 آخرين.

وكان حسن وهو مواطن أمريكي من اصول فلسطينية يعتبر الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق "غير قانونية"، ونفذ الهجوم بهدف منع الجنود من المشاركة فيها.

وحُكم عليه بالإعدام عام 2013 بعدما أدانته هيئة محلفين عسكرية بتنفيذ الهجوم الذي استلهمه من تنظيم القاعدة ووُصف بأنه من تنفيذ "ذئب منفرد".

وكشفت جلسات المحاكمة أن حسن كان يتواصل عبر الإنترنت مع الداعية الأمريكي المتشدد أنور العولقي، الذي يُعتقد أنه كان مرتبطا بتنظيم القاعدة، وقُتل عام 2011 في غارة شنتها طائرة أمريكية مسيّرة في اليمن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، نُفذت 17 عملية إعدام علنية على الأقل خلال العام الماضي، بينها ست في أفغانستان و11 في إيران.