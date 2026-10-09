الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بيتا جنوب نابلس

رام الله - وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أسيرين محررين من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وعاثت بها خرابا، واعتقلت المواطنين خالد برهم داوود، وخالد حمدان أبو حمدان.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية دون أن يبلغ عن اعتقالات.